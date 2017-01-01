В 23 территориях Прикамья стартует модернизация комплекса ЖКХ В Пермском крае реализуется 41 инвестпрограмма в сфере тепло- и водоснабжения на сумму 15 млрд руб.

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В целом по краю изношенность коммунальных сетей составляет 65%: теплоснабжение — 78,3%, водоснабжение — 53,2%, водоотведение — 62,4%, газоснабжение — 32,81%, электроснабжение — 53,6%. В Перми этот показатель равен 70%. В отдельных поселениях и на отдельных участках износ составляет 100%. Это приводит к частым авариям с отключением воды и тепла, а также предоставлению услуг ненадлежащего качества.

В муниципалитетах, чьё коммунальное хозяйство находится в неудовлетворительном состоянии, появятся инвестпрограммы по модернизации жилищно-коммунального комплекса. При этом тарифы за коммунальные услуги в этих территориях поднимут на предельные 6,5%. В список вошли Березники, Губаха, Кудымкар, Кунгур, Нытва, Очёр, Чайковский, Чусовой, Верещагино, Краснокамск, Оса, Суксун, а также Родниковской, Тохтуевское, Тюлькинское, Всеволодо-Вильвенское, Зюкайское, Верх-Иньвенское, Усть-Кишертское, Шадейское, Бершетское, Двуреченское и Половодовское сельские поселения. В целом же по краю рост платежей во второй половине 2018 года не превысит 4%, сообщает пресс-служба РСТ.

Александр Кузнецов, глава Пермского района, председатель Совета муниципальных образований Пермского края:

«Если мы сегодня не примем такое решение, то можем оказаться в ситуации, когда к 15 сентября не запустим отопительный сезон. Это уже совершенно другая история, и этого просто нельзя допустить. Чтобы этого не произошло, а также, чтобы в квартирах было тепло, была вода и свет, нам необходимы определённые денежные средства для того, чтобы принимать вот такие решения».

Антон Удальев, и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам:

«В прошлом году мы «вычистили» действующие тарифы и нормативы. Наглядно показали, что бывает с теми, кто не выполняет свои инвестиционные обязательства. Далее совместно с главами территорий и жителями определи проблемные объекты, суммы и пути решения. Приняли решение, что рост совокупного платежа выше установленных предельных индексов будет компенсироваться из бюджета, а не перекладываться на людей. Теперь нужно жёстко контролировать исполнение».