На избирательные участки Прикамья направят 3000 общественных наблюдателей

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Фото: Сергей Копышко

Вчера, 8 февраля 2018 года на Консультативном общественном совете при Избирательной комиссии Пермского края состоялось обсуждение новаций избирательного законодательства в сфере общественного наблюдения.

По словам председателя краевого Избиркома Игоря Вагина, впервые на текущих выборах Общественные палаты наделены правом направлять независимых представителей общественности для наблюдения за ходом голосования на УИКах.

«Наша основная задача — чтобы выборы прошли честно. Мы рассчитываем, что они станут гарантами соблюдения избирательного законодательства и помощниками наших комиссий», — отметил Игорь Вагин.

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников сообщил, что уже сейчас заключены соглашения более чем с 20 общественными организациями, имеющими свои представительства в каждой территории края. От них уже поступают предложения по кандидатурам. Всего планируется обучить и направить на избирательные участки более 3000 наблюдателей за ходом голосования.

Обучать всех общественных наблюдателей будет Крайизбирком. Обучение начнётся с 19 февраля и будет проходить во всех территориях Прикамья. Для удобства наблюдателей уже разработаны специальные бланки контроля соблюдения законности и открытости процедуры голосования. В случае выявления нарушений или для получения консультаций в день выборов Общественная палата Пермского края организует «Горячую линию», на которой общественным наблюдателям или избирателям окажут правовую помощь в вопросах соблюдения законодательства о выборах.

«Наше преимущество в том, что наблюдатели от общественности независимы от каких-либо кандидатов или политических сил. А это значит, что во главу угла у нас поставлены интересы и права самих избирателей — главных участников выборов», — подчеркнул Дмитрий Красильников.