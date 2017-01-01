ЦИК России завершила регистрацию кандидатов на выборы президента РФ

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Фото: Игорь Катаев

Кампания по выборам президента России в 2018 году уже признана одной из наиболее конкурентных. Заявилось беспрецедентное количество желающих — 70 человек, однако большинству из них не удалось дойти до финиша и собрать весь пакет необходимых документов для регистрации.

В результате в выборах 18 марта 2018 года примут участие восемь кандидатов. В числе претендентов на пост президента России — единственный кандидат-самовыдвиженец и действующий глава государства Владимир Путин, представивший более 300 подписей избирателей в свою поддержку, и кандидаты от парламентских партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин, которые были освобождены от сбора подписей избирателей.

Также в избирательные списки вошли представитель общественной организации политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, от партии «Гражданская инициатива» — Ксения Собчак, от партии «Коммунисты России» — Максим Сурайкин, от «Партии роста» — Борис Титов и Григорий Явлинский от партии «Яблоко». Все они представили более 100 тыс. подписей избирателей.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин:

— ЦИК России провела большую и скрупулезную работу по проверке представленных документов, в том числе и почти 735 тыс. подписей избирателей в поддержку кандидатов. Все кандидаты, сдавшие подписи, были зарегистрированы, что говорит о высоком качестве работы и непредвзятости комиссии. Это кандидаты, представляющие различные политические силы, отражающие интересы абсолютного большинства населения России. Таким образом, в день голосования 18 марта каждый избиратель найдёт в бюллетене кандидатуру по душе.