Пермские школьники придумают новый дизайн для Центрального выставочного зала

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Фото: Константин Долгановский

Завтра, 9 февраля, Центральный выставочный зал подпишет соглашение о сотрудничестве со школой дизайна «Точка».

Предполагается, что в рамках сотрудничества учащиеся школы разработают новое название и фирменный стиль старейшей выставочной площадки в городе. Изменится всё — логотип, указатели, афиши выставок, сайт, сообщают в мэрии Перми.

По мнению педагогов, работа с выставочным залом позволит детям увидеть, как знания, которые они получают в школе, воплощаются в реальности.

«Дети — наши настоящие и будущие зрители. Мы хотим, чтобы они принимали участие в формировании площадки, на которой будут повышать свой культурный уровень, развивать уникальные способности. Мы, в свою очередь, готовы инициировать проекты, которые помогут юным художникам, дизайнерам применить свои знания и навыки на практике. Разработка нового стиля — это достаточно «взрослый» проект, но мы решили не отдавать его на аутсорсинг именитым агентствам и привлечь школьников, которые уже связывают своё будущее с дизайном и искусством», — рассказала Елена Неганова, директор выставочного зала.

Отметим, в этом году школа дизайна «Точка» возглавила рейтинг уникальных школ города. Это единственное общеобразовательное учреждение в России, где ведётся профильное обучение по направлению «Дизайн», а у учащихся формируются навыки художественно-технического проектирования.