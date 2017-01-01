Сотрудников прокуратуры Горнозаводского района накажут за ЧС в Саранах

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Фото: Константин Долгановский

Прокурор Пермского края Вадим Антипов заявил, что принял решение наказать прокурора Горнозаводского района и его подчинённых за несвоевременное реагирование на ситуацию в посёлке.

«За то, что прокуратура не увидела некачественную подготовку к отопительному сезону со стороны органов власти, прокурор и его подчинённые будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Если это произошло, значит, кто-то недосмотрел, не увидел, что изношена теплотрасса. Я думаю, они должны были увидеть и принять своевременные меры. Мы же не в Краснодаре живём», — отметил Вадим Антипов.

Напомним, 21 января с 00:30 до 10:30 в посёлке Сараны Горнозаводского района произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение. Это привело к размораживанию теплотрассы и отключению центрального теплоснабжения. С 22 по 26 января в Саранах был введён режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС находилось 26 многоквартирных жилых домов, а также МБОУ «Средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад № 26» и фельдшерско-акушерский пункт. Под угрозой оказались жизнь и здоровье около 600 жителей посёлка, в том числе более 150 детей. Людям пришлось находиться в пунктах обогрева или использовать печное отопление. Для ликвидации аварии потребовалось подключение краевых служб и мобилизация подрядчиков со всего края.

По факту коммунальной аварии возбудили уголовное дело. По версии следствия, первоначально устранение аварии на сетях электроснабжения осуществляли собственники сетей АО «Сарановская шахта «Рудная», которые своевременно не оповестили о происшествии управляющие компании, органы местного и районного управления. По оценке РСТ, также к возникновению ЧС причастна администрация муниципалитета, которая приняла некорректные решения по ликвидации аварии.

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