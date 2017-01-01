Краевой суд вернул дело о хищениях на заводе им. Дзержинского прокурору Из-за истечения срока давности в марте 2019 года фигуранты дела могут полностью избежать ответственности

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Фото: Сергей Копышко

Вчера Пермский краевой суд принял решение вернуть дело о хищении на заводе им. Дзержинского прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения». Судьёй было отмечено, в частности, что следствию необходимо будет провести опись имущества отчуждённой от завода площадки № 5, поскольку оно не перечислено поштучно.

«Опись имущества, исключение технических ошибок займёт несколько месяцев. Затем четверо обвиняемых будут длительно знакомиться с делом. Они имеют на это право. В прошлый раз ознакомление с уголовным делом заняло один год и два месяца. Затем дело будет возвращено суду (в этот раз суд рассматривал его пять месяцев). С учётом того, что в марте 2019 года истекает срок давности по этому делу, можно предположить, что обвиняемые просто избегут уголовной ответственности», — говорит замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов.

Напомним, 28 июля 2017 года заместитель генерального прокурора РФ подписал обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении имущества оборонного завода. Незаконные сделки по продаже заводских площадок №№5 и 3 и стадиона «Дзержинец» были заключены в 2007-2009 годах. В результате хитрой схемы имущество было передано в руки частных лиц за символические суммы либо безвозмездно.

Четверо фигурантов уголовного дела — бизнесмен Владимир Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев — обвиняются в присвоении и растрате (ст.160 ч.4 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путём (ст.174.1 ч.3 УК РФ). Артур Васильев и Владимир Шинкевич также обвиняются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ) за получение НДС из бюджета по подложным документам, связанным с продажей площадки №5, которая в действительности была реализована «безвозмездно».