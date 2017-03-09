Вадим Антипов: «Мы не «кошмарим» бизнес и бизнесменов» Прокурор Пермского края объяснил, почему прокуратура предложила выпустить экс-совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина под залог

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, 5 февраля бывший акционер разорившегося «Экопромбанка», экс-депутат краевого парламента Владимир Нелюбин был задержан в рамках уголовного дела о хищении 215 млн руб. Ему было предъявлено обвинение в «мошенничестве в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Вчера, 7 февраля, в Ленинском районном суде Перми следователь ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю ходатайствовал об аресте бизнесмена, а прокуратура — о мере пресечения в виде залога в размере 50 млн руб. В итоге Владимира Нелюбина решили отпустить из СИЗО за залог в размере 20 млн руб.

Сегодня, 8 февраля, прокурор Пермского края Вадим Антипов прокомментировал позицию ведомства.

«Вы знаете позицию руководства страны о том, что мы не «кошмарим» бизнес и бизнесменов и объективно подходим к выбору меры пресечения. При этом меру пресечения в виде заключения под стражу, в виде залога или домашнего ареста выбирает исключительно суд. Его решение было законным. Мы, в свою очередь, высказали своё мнение исходя из имеющихся доказательств и необходимости того или иного вида меры пресечения. Мы посчитали, что залог обеспечит объективное расследование дела, явку обвиняемого и существенно не ущемит права человека. В качестве залога, кстати, будет внесена огромная сумма».

При этом прокурор добавил, что это не последняя инстанция, решение ещё может быть обжаловано кем-нибудь из сторон.