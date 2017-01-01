«Амкар» заключил контракт с новым защитником

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Фото: ФК «Амкар»

Сегодня, 8 февраля, «Амкар» подписал трёхлетний контракт с 26-летним защитником Кириллом Сусловым, сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.

Кирилл Суслов является воспитанником столичного «ЦСКА», во взрослом футболе играл за несколько клубов ФНЛ, а затем защищал цвета клуба первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», с которым он стал финалистом Кубка Норвегии в 2016 году. Он перешёл в «Амкар» на правах свободного агента.

«Мы хотели пригласить Кирилла в «Амкар» ещё в прошлом году, но тогда он был связан со своим предыдущим клубом действующим контрактом, и платить за его трансфер мы были не готовы, — говорит исполнительный директор клуба Денис Маслов. — Зато сейчас Кирилл приходит к нам бесплатно».

Отметим, что новый защитник «Амкара» — уже не первый российский футболист, которого пермский клуб возвращает на родину после выступлений в Европе. Прежде похожий путь проделали Павел Комолов и Роланд Гиголаев.

«На мой взгляд, это весьма перспективное направление в селекции. Ребята, поигравшие в Европе, пусть даже и не в сильнейших клубах, учатся там профессиональному отношению к делу, у них более правильная самооценка и развитое чувство ответственности», — поясняет Денис Маслов.