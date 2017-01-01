«Папины письма» открываются в Ельцин-центре Сформированная в Перми выставка показывается по всему Уральскому региону

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Ельцин-центр совместно с Пермским краевым отделением общества «Мемориал» представляет выставку «Папины письма». Передвижная выставка откроется в Образовательном центре Президентского центра имени Бориса Ельцина 15 февраля и будет экспонироваться до 18 марта 2018 года. На протяжении всей её работы будет осуществляться большая просветительская программа, посвящённая истории политических репрессий в СССР.

На выставке представлен особый пласт свидетельств сталинской эпохи — письма арестованных в 1930-1940-е годы родителей из тюрем и лагерей ГУЛАГа своим детям. Даже из заключения отцы в своих письмах продолжают воспитывать детей. От письма к письму они ведут с дочерьми и сыновьями серьёзный разговор, стремясь расширить их кругозор, заинтересовать своими увлечениями, передать собственные знания и понимание мира — их единственно возможное «наследство».

На стендах представлены письма, рисунки, придуманные рассказы и сказки, через которые заключённые пытались поддерживать связь с семьёй, воспитывать, передавая свою любовь и заботу.

Иван Суханов — идеалистический сын Серебряного века российской культуры. Инженер, художник и блистательный музыкант, делом своей жизни он избрал архитектуру. Суханов безумно любил свою семью — жену Софью и сына Мишу. Когда его арестовали, Мише было почти 17 лет. Каждое письмо из лагеря, которое Суханов отправил семье в подмосковную Малаховку, полно вопросами о сыне, о его успехах в учёбе и наставлениями о том, как жить правильно. Документы эти удивительны... Заключённый, содержащийся в страшных условиях, жизнь которого висит на волоске, не жалуется, не проклинает судьбу, а просит сына непременно разыскать новую книгу об архитекторе Палладио с репродукциями: это очень хорошая книга о великом архитекторе, Мише будет полезно её прочитать!

Суханов был профессиональным художником и мастерским рисовальщиком. Таёжные пейзажи с лагерными бараками, портреты зэков — бытовые зарисовки — великолепные свидетельства эпохи, живые, сочувственные, без малейшей озлобленности.

Виктор Лунёв — один из немногих героев выставки, которому удалось пережить заключение и дожить до реабилитации. Он был блестящим инженером, руководителем социалистических строек, образцовым героем индустриализации. И лишь трагедия — несправедливый арест и ГУЛАГ — позволили раскрыться его истинному таланту великолепного детского поэта и художника. Дочке Алёне он отправлял из заключения не письма, а целые книжки — стихи с собственными иллюстрациями.

Стихи написаны изящными печатными буквами:

От отца — письмо Алёне

Об отважном почтальоне

С полуострова Таймыр

(Не ленись, читай до дыр!)

В шутливых строчках — описание северной природы: белые медведи, песцы, лютый холод и северное сияние. Ни слова жалобы. Создаётся впечатление, что Алёнкин отец — не заключённый, а кто-то вроде полярника: сидит в освещённой электричеством тёплой комнате, пьёт чай... Но очень по дочке скучает.

После реабилитации Лунёв стал профессиональным детским писателем. Жаль, немного книг успел издать: вскоре умер от болезни лёгких, заработанной в лагере.

Письмам Алексея Вангенгейма дочери Элеоноре отведены целых четыре стенда, а, между тем, письма эти шли не десятки лет, а всего три года с небольшим: их автор был арестован в 1934 году, а в 1937 году — расстрелян. Когда Алексея забрали от семьи, его дочери было всего три года. Отцовские письма стали её первой и главной школой.

Вангенгейм был учёным-энциклопедистом. Окончил университет по физике и математике, увлекался биологией, работал метеорологом — создавал сеть метеорологических станций на Крайнем Севере и страшно гордился этой работой. Уже из лагеря он пишет, как его работа помогла советским лётчикам совершать легендарные трансполярные перелёты. На Соловках он читал заключённым лекции о реактивных двигателях, о завоевании Арктики, о возможности полётов на Луну и, разумеется, о том, есть ли жизнь на Марсе...

Дочь Элю он воспитывал по-отцовски внимательно, пусть и дистанционно. Гербарии и натуралистические зарисовки, коллекции минералов, схема солнечного затмения, строение цветка, руководство, как нарисовать спираль... Познавательные загадки: «На поле родился, на заводе варился, на столе растворился», подсказка — рисунок: вазочка с сахаром. Из этих писем и чудесных рисунков можно было бы составить целую серию детских познавательных книжек!

Кроме любопытства, выставка вызывает острейшее чувство, которое трудно описать. Горчайшая жалость, жесточайшая утрата — переживаешь расставание этих прекрасных любящих семей как собственную трагедию и трагедию страны, которая теряла лучших своих сыновей.

Одно утешает: дети, которым отцы писали эти письма, выросли чудесными людьми. Алексей Вангенгейм мог бы гордиться Элей: как он и мечтал, она стала блестящим учёным-палеонтологом. Дочь Виктора Лунёва Елена — филолог. Михаил Суханов продолжил дело отца, стал архитектором и живёт всё в том же доме в Малаховке, куда шли папины письма.

Выставка, подготовленная «Мемориалом», — всероссийская, передвижная. В 2014 году она добралась до Перми, и здесь претерпела изменения: Пермский «Мемориал» дополнил её стендами с письмами пермских репрессированных их детям. Здесь есть не менее, а то и более выразительные экспонаты, чем в московской экспозиции, — например, письмо заключённого Василия Лаищева, вышитое на носовом платочке. Василий мечтал передать его на волю, но человек, который взялся вынести его и переправить семье, оказался провокатором, и письмо осело в архивах НКВД. Там оно и находится: подлинник отказались отдать на выставку, выставлена лишь фотография.

Судьба Василия Лаищева очень показательна в контексте выставки. Он полностью отбыл тюремный срок, в ссылке работал инженером-геодезистом, всю жизнь добивался реабилитации — и добился незадолго до смерти, в 1989 году. Его сын Василий Васильевич получил два высших образования, работал геологом и агрономом, написал воспоминания об отце.

Именно в этом, дополненном пермяками варианте, выставка начала путешествие по Уральскому региону. Она была показана в Глазове, Воткинске, Ижевске, Кирово-Чепецке, и вот — в Екатеринбурге. На вернисаж в Ельцин-центр намерены отправиться председатель Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов и один из авторов первоначальной выставки Ирина Островская из Международного «Мемориала».

В этой выставке историческая тема подана очень лично, очень тепло — через человеческие истории, которые могли бы стать сюжетами романов или фильмов. Они трогают душу и проясняют сознание.

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