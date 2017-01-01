И.о руководителя ГУ МЧС по Пермскому края стал Андрей Бабинцев Генерал-майор Олег Попов, возглавлявший краевой главк почти 15 лет, покинул должность по собственному желанию

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Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, новым руководителем стал полковник внутренней службы Андрей Бабинцев. Приказ о его назначении временно исполняющим обязанности начальника управления подписали ещё в начале января.

Андрей Бабинцев родился в 1971 году в Кизеле. Окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД РФ и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД. В 2005—2009 годах занимал должность начальника 27-го отряда Государственной противопожарной службы МЧС России Пермского края, и оставался его руководителем до 2013 года, после реорганизации ГУ в ФГКУ. В апреле 2013 года был назначен на должность замначальника ГУ МЧС России по Самарской области, а с декабря 2015 года по январь 2018 года работал первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Кировской области.