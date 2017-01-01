ПЗСП предлагает пермякам квартиры с мебелью на выбор

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Строительная компания ПЗСП объявила об акции «Полная комплектация квартир». Программа для покупателей жилья в доме по ул. Баранчинской, 12 будет действовать весь февраль и март.

«Квартиры от ПЗСП — теперь с мебелью! Что подразумевает наша акция «Полная комплектация квартир»? Это квартиры в новом доме от ПЗСП по адресу: ул. Баранчинская, 12 с полной отделкой, отличной транспортной доступностью, системой видеонаблюдения и комплектом мебели», — рассказывают в отделе маркетинга предприятия.

Условия акции просты: при покупке квартиры в строящемся доме по ул. Баранчинской, 12 в период акции покупатель получает подарочный сертификат в мебельный центр «ДомаДом». Получение сертификата возможно после заключения договора долевого участия и полной оплаты (100%) стоимости квартиры.

К примеру, горожане могут приобрести однокомнатные квартиры (площадью 41 или 49 кв. м) и получить сертификат на 30 тыс. руб. Для двухкомнатных квартир (площадью 56 или 69 кв. м) предусмотрен сертификат на 40 тыс. руб., для трёхкомнатных (площадью 85 кв. м) — сертификат на 50 тыс. руб.

Срок действия акции «Полная комплектация квартир» — с 1 февраля по 31 марта 2018 года.

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте pzsp-realty.ru. Получить консультацию по выбору квартиры и условиях акции можно по телефону горячей линии ПЗСП: 8 (800) 300-7977.

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