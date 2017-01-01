Сотрудник «Нового компаньона» стал лауреатом журналистского конкурса ОНФ На конкурс было представлено 5,5 тыс. работ из разных регионов России

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Фото: Константин Долгановский

Восемь журналистов Пермского края стали лауреатами конкурса ОНФ «Правда и справедливость». В число победителей вошли Наталья Стерледева («Новый компаньон»), Татьяна Еловикова (газета «Осинское Прикамье», Оса), Андрей Кобзев («Наша газета», пос. Октябрьский), Анастасия Переверзева (газета «АиФ-Прикамье»), Денис Поляков (газета «Искра», Кунгур), Геннадий Селиванов (газета «Боевой путь», Александровск), Ольга Шестакова (Чайковские.рф, Чайковский), Елена Шмелёва («Новая городская газета», Березники).

Заместитель редактора «Нового компаньона» Наталья Стерледева получила награду за статью «Пятна на солнце» о конфликте дольщиков и застройщика ЖК «Солнечный город».

По данным общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», на конкурс журналистских работ было прислано более 5,5 тыс.заявок от 2,5 тыс. участников.

Материалы конкурса были посвящены проблемам ЖКХ (14 % работ), коррупции (12 %), комфортной городской среды (12%), качества услуг в социальной сфере (12%), дорог и безопасности дорожного движения (9%).

«Новый компаньон»