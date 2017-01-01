В краевой столице пройдут масштабные масленичные гуляния

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Фото: Алексей Баталин

18 февраля в пермском ледовом городке «Перммяч» состоятся народные гуляния с традиционным сожжением чучела Масленицы. Кроме того, этот день станет последним днём работы зимнего комплекса на эспланаде.

С 10.00 будут работать ледовые объекты, с 13.00 в пространстве комплекса начнут свою работу масленичные «дворы» с традиционными обрядами, народными играми, мастер-классами и показательными выступлениями клуба исторической реконструкции «Уральские белки».

В 14.00 на главной сцене начнётся большой праздничный концерт, в котором примут участие артисты и творческие коллективы Перми. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы, действие состоится ближе к 18.00, рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что с 16 по 18 февраля в самом большом ледовом городке в России будет работать масленичная ярмарка, где гости комплекса смогут приобрести товары от производителей Пермского края.

Также масленичные гуляния пройдут во всех городских парках. 17 февраля с 12.00 до 16.00 гостей будет ждать парк им. Чехова (ул. Репина, 20), с 13.00 до 16.00 — сад им. Свердлова («Райский сад» на Красной площади) в Мотовилихинском районе. 18 февраля с 12.00 до 16.00 праздник состоится в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106), с 12.00 до 16.00 — в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9).





