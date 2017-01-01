Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 9 февраля

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Прощай зима! Масленичная неделя начнётся 12 февраля, а завершится праздничными гуляньями в разных района Перми и края 18 февраля. Самые весёлые проводы зимы традиционно пройдут на городской эспланаде, в ледовом городке «Перммяч». Кроме того, 18 февраля станет последним днём работы зимнего комплекса.

Заводы ищут таланты. В Перми формируют условия для тесной связи молодёжи с промышленными предприятиями.

Будущее глазами детей. Пермская школьница стала победительницей всероссийского президентского конкурса сочинений.

Продолжение следует. Второй Пермский международный марафон стартует 9 сентября.

2017 — новый импульс в развитии региона. Пермский край продолжает наращивать достигнутый потенциал.

Дорогу мусоровозу! Компании по вывозу мусора выступают за запрет парковки около контейнерных площадок.

Танец как жизнь. Рецепт успеха артиста балета Сергея Мершина.

Ласточки из Ленинграда. Первые юные посетители выставки «Эвакуация» получили подарок, близкий сердцу.

«Пермь. Без пяти — триста». Любимый город отпразднует 295-летие ярко и масштабно.

Спилил дерево — штраф. Жителей Перми призывают бороться с незаконным сносом деревьев.

В фокусе природы. В Перми издали альбом с фотографиями заповедных мест города.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

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