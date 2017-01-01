В Перми определили победителей Startup Tour Жюри Open Innovations Startup Tour назвало лучшие проекты в направлении IT, биомедицины и промышленных технологиях

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В финальном отборе по программе «Старт» Фонда содействия инновациям будут участвовать разработчик базовых программно-аппаратных средств для диагностики сердечно-сосудистой системы Ольга Коршунова, Сергей Малинин с проектом ВИЗОМ, Евгений Чернышёв, представивший «Физиотерапевтическое устройство Чернышёва», Леонид Мыльников, разработавший программный продукт Savvy Data Analyzer, Дмитрий Ли с системой интерактивного облачного управления цифровыми медиаэкранами, Светлана Перминова, разработавшая устройства и софт для «умного» жилого комплекса, Александр Николаев, представивший шахтную вентиляционную перемычку, и Сергей Суханцев с системой управления качеством EasyQ.

Специальный приз от генерального партнёра мероприятия в Перми АО «ЭР-Телеком Холдинг» получил Евгений Матвеев за проект устройства для скоростной 3D-печати металлами, керамикой и другими материалами. Победителем детской номинации стал первоклассник Ростислав Повышев, который изобрёл домашнего робота-помощника. Юный изобретатель также получил шанс побывать на Startup Village.

Отметим, в этом году Open Innovations Startup Tour посетит 11 городов. Следующим городом, где пройдёт знакомство с перспективными разработками, станет Красноярск.

Источник — пресс-служба администрации губернатора