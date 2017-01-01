Бывший топ-менеджер ООО «Уралгорнефтемаш» обвиняется в сокрытии 28 млн рублей

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Уралгорнефтемаш».

Фото: Константин Долгановский

Как сообщают в ведомстве, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершённое лицом, выполняющим управленческие функции в организации, в крупном размере).

По данным прокуратуры, обвиняемый с января по октябрь 2015 года, достоверно зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов на сумму более 28 млн. руб, а также об аресте счетов возглавляемой им организации, умышленно скрывал полученную прибыль, за счёт которой должно быть произведено взыскание налоговой недоимки в бюджет.

В частности, он давал своим подчинённым указание направлять письма в адрес контрагентов с просьбой производить оплату за поставленную продукцию на счета третьих лиц. При этом письма исполнительный директор подписывал лично.

Таким образом топ-менеджер скрывал действительные финансовые операции по расчётному счёту ООО «Уралгорнефтемаш». В результате его действий размер сокрытых денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, превысил 40 млн. руб.

Отметим, что в 2017 году обвиняемый уже был осужден за аналогичное преступление, совершённое в 2014 году.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой Пермского края в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.



