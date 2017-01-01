В Пермском крае достроят «проблемные» объекты МЧС

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Вчера, 7 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в коллегии МЧС России в Москве.

В рамках поездки состоялась также рабочая встреча главы Прикамья с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимиром Пучковым.

По итогам встречи была достигнута договоренность о включении долгостроев МЧС России по Пермскому краю в Реестр первоочередных объектов незавершенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подлежащих завершению строительства.

Таким образом, планируется, что до 2020 года в Прикамье будут достроены пожарное депо на 4 машино-выезда в Лысьве, а также жилой дом на 40 квартир для сотрудников ведомства и пожарное депо на 4 машино-выезда (ул. Вильямса, 44) в Перми.

Как отметил Максим Решетников, в настоящее время в регионе идет системная работа по завершению строительства «проблемных» объектов и долгостроев.

Источник — пресс-служба администрации губернатораПермского края