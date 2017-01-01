Бизнесмен Алексей Бусаров останется в колонии

Семья погибшего вице-спикера Заксобрания обжаловала выход Алексея Бусарова по УДО

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Пермский краевой суд
Фото: Сергей Копышко

Сегодня, 7 февраля, Пермский краевой суд отменил постановление Чердынского районного суда об условно-досрочном освобождении директора ООО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» Алексея Бусарова.

Материалы дела направлены на новое рассмотрение, сообщили «Новому компаньону» в Пермском краевом суде.

Напомним, Алексей Бусаров был признан виновным в гибели вице-спикера краевого Заксобрания, лидера фракции ЛДПР Сергея Митрофанова. Вечером 27 февраля 2016 года Алексей Бусаров на своём автомобиле сбил депутата, выгуливающего собаку. Тело Сергея Митрофанова на следующий день было найдено в машине Бусарова. Самого бизнесмена задержали лишь 29 февраля. Приговором суда Алексею Бусарову было назначено наказание в виде 2 лет и 11 месяцев лишения свободы. Также Алексей Бусаров выплатил компенсации родным погибшего на общую сумму 4,6 млн рублей. 22 декабря Чердынский райсуд удовлетворил просьбу бизнесмена об УДО.

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