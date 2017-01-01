Резиденты Сколково предложили пермским предприятиям свои разработки

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 6 февраля, в краевой столице начался региональный этап StartupTour «Открытые инновации». В рамках мероприятия, при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, прошла серия презентаций решений стартапов для промышленности SkolkovoDemoDay.

Восемь резидентов Сколково предложили пермским промышленным предприятиям для внедрения свои инновационные разработки, в числе которых — разработки в сфере 3D-печати компонентов из композитных материалов, волоконно-оптических датчиков, программных комплексов для производственных станков и линий.

В DemoDay приняли участие более 50 представителей промышленных предприятий региона, в том числе — пермская площадка «СИБУРА», АО «Редуктор-ПМ», ПАО «ПНППК», АО «ОДК-Авиадвигатель». Представленные разработки вызвали интерес присутствующих и дискуссию с большим количеством вопросов, за которой последовал обмен контактами, рассказывают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

«Некоторые представленные стартапы, в том числе затрагивающие авиационную тематику, показались нам достаточно интересными. В частности, темы, связанные с мониторингом работы оборудования, технологией нанесения порошковых металлических покрытий, лазерным контролем геометрии, оптоволоконными сенсорными датчиками. Поэтому сейчас ждем от специалистов «Сколково» дополнительные материалы для более глубокого изучения», — прокомментировал встречу директор по инновационному развитию АО «ОДК-Пермские моторы» Дмитрий Оконешников.

Напомним, в очный этап Стартап Тура в Перми прошло 32 проекта. По итогам работы форума сегодня, 7 февраля, комиссия отберет три проекта, которые отправятся в финал. В первом дне Стартап Тура приняли участие более 500 жителей региона.