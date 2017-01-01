Ждите отстоя пены На месте знаменитого пивзавода Ижевского товарищества будет жилой дом

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Фото: Сергей Копышко

Завершена сделка по продаже знакового объекта недвижимости — здания пивзавода Ижевского торгово-промышленного товарищества на ул. Сибирской, 35. 7 февраля АО «Пермглавснаб» получило свидетельство о собственности, хотя договор с прежним — обанкротившимся — собственником «БТ15» был подписан ещё в декабре. За 45 млн руб. строительно-девелоперская компания получила знаменитое четырёхэтажное здание, которое предыдущие собственники не смогли «освоить», поскольку оно является объектом культурного наследия и привлекает пристальное внимание общественности.

По словам генерального директора «Пермглавснаба» Владимира Занина, компания намерена «сохранить этот знаковый объект с архитектурно выразительным фасадом». В то же время руководитель компании—владельца объекта говорит, что «охранное свидетельство относится к зданию, а не к кирпичам, из которого оно состоит».

Как именно будет организован процесс сохранения знаменитого фасада, зависит от результатов обследования несущих конструкций руинированного здания. В настоящее время «Пермглавснаб» готов подать в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия запрос на начало проектно-изыскательских работ.

Владимир Занин, генеральный директор АО «Пермглавснаб»:

— Предстоит сложная и длинная процедура получения разрешения на реконструкцию и приспособление памятника архитектуры для современного использования. Проект реконструкции должен пройти историко-архитектурную экспертизу. К тому же работы на подобном объекте могут выполнять только организации, обладающие специальной лицензией, а их в Пермском крае немного. Мы изучаем в том числе и иногородние предложения.

По словам руководителя, возможны два варианта реконструкции: реставрация и восстановление существующего фасада с последующей пристройкой к нему новых объёмов со стороны двора, либо полная разборка и точное воспроизведение исторического облика здания. Какой из вариантов будет выбран, зависит от результатов обследования несущих конструкций. Первый вариант является приоритетным, поскольку, по словам Занина, компания хочет сохранить не только сам объект, но и его дух, его историческую ценность.

«Пермглавснаб» намерен вложить в реконструкцию до 200 млн руб. и рассчитывает завершить её за два года, если все обстоятельства сложатся благоприятно. Максимальный выход площадей — 3000 кв. м, не считая подвала. Предыдущий собственник уже провёл ряд работ по подключению здания к инженерным сетям, что несколько облегчает процесс реконструкции, но, тем не менее, нужна ревизия сетей и получение новых технических условий по подключению здания к инженерным сетям.

Как именно будет использоваться реконструированное здание, окончательного решения нет. «Пермглавснаб» рассматривал разные варианты: офисный центр, торговый комплекс, медицинский центр. По словам Занина, хорошо смотрелась бы в этом месте гостиница, но этот проект из разряда долго окупающихся, компания не готова в него заходить, поэтому предварительный выбор был сделан в пользу жилого дома с офисными помещениями.

Возможно, это решение ещё будет скорректировано. В любом случае, «Пермглавснаб» намерен получить «на выходе» красивый объект, сохранивший свою историческую ценность (здание, кроме всего прочего, связано с историей семьи Дягилевых). По мнению Владимира Занина, реконструкция будет способствовать благоустройству этого знаменитого квартала, в котором все здания — исторические.