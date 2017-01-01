PAN City Group устраивает первый День открытой стройки

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17 февраля компания PAN City Group приглашает всех желающих принять участие в первом Дне открытой стройки ЖК «Салют» по адресу: пос. Кондратово, ул. Камская, 2/2. Жилой комплекс впервые распахнет свои двери будущим покупателям с 12.00 до 14.00 часов.

«Почему день открытой стройки пользуется популярностью? Выбрать квартиру — задача не из легких. Сделать это гораздо проще и удобней прямо на строительной площадке», — объясняют в PAN City Group.

День открытой стройки — это уникальная возможность оценить темпы строительства ЖК «Салют», посмотреть реальную планировку своей будущей квартиры, представить функционал каждой комнаты и оценить вид из окна.

Кроме того, на Дне открытой стройки специалисты компании объяснят, как купить квартиру со скидкой, получить ипотеку под 6% , воспользоваться рассрочкой от PAN City Group, рассчитаться за квартиру сертификатом, быстро продать старую квартиру и купить новую.

Прямо на строительной площадке можно будет пообщаться с брокерами компании PAN City Group по всем вопросам приобретения будущей квартиры в ЖК «Салют» и задать все технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым при строительстве материалам.

В День открытой стройки на квартиры в ЖК «Салют» действует сразу несколько программ рассрочки* платежа с первоначальным взносом от 20% на срок до 24 месяцев. Покупателям квартир в ЖК «Салют» PAN City Group предлагает услугу по реализации имеющегося на вторичном рынке жилья на льготных условиях.

Подробнее об акции можно узнать в офисе продаж PAN City Group по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону: (342) 257-17-17.

*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».

Проектная декларация размещена на сайте застройщика pancityproject.ru и salutdom.ru.

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