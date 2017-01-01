Экс-министру связи Пермского края отменили приговор Евгений Балуев обжаловал приговор суда первой инстанции

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Евгений Балуев

Сегодня, 7 февраля, экс-министр связи добился отмены приговора Ленинского районного суда Перми. Уголовное дело направили на новое рассмотрение.

Также Пермский краевой суд отменил бывшему чиновнику и меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь Евгений Балуев будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает 59.ru.

Напомним, экс-министра связи Евгения Балуева судили за мошенничество. Его обвиняли в хищении 26,5 млн руб. и приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн. руб.