Экс-министру связи Пермского края отменили приговор
Евгений Балуев обжаловал приговор суда первой инстанции
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Сегодня, 7 февраля, экс-министр связи добился отмены приговора Ленинского районного суда Перми. Уголовное дело направили на новое рассмотрение.
Также Пермский краевой суд отменил бывшему чиновнику и меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь Евгений Балуев будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает 59.ru.
Напомним, экс-министра связи Евгения Балуева судили за мошенничество. Его обвиняли в хищении 26,5 млн руб. и приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн. руб.
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