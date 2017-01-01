На «Азоте» создали альтернативу импортному продукту

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отгрузили потребителям первую партию гранулированной антислёживающей добавки «Стеамин К», производство которой запустили в цехе высших алифатических аминов в рамках программы импортозамещения.

Несколько лет назад продукт с таким названием уже выпускался на предприятии, но, как говорят производственники, сегодняшний стеамин связан с прежним только названием. Главная отличительная черта — усовершенствованный состав продукта.

Работа над модернизацией состава стеамина началась больше года назад с целью заменить используемый в филиале «КЧХК» компании «УРАЛХИМ» импортный реагент на отечественный, собственного производства. В январе 2017 года в цехе получили первые образцы продукции, которые успешно прошли лабораторные и опытно-промышленные испытания. Производство этого антислёживателя полностью осуществляется на оборудовании цеха высших алифатических аминов с использованием грануляционной установки.

«Технологическую цепочку получения гранулированного стеамина мы доработали, — говорит Ян Пограничный, заместитель начальника цеха высших алифатических аминов «Азота», — установили дополнительные насосы и проложили трубопроводы. Теперь цех имеет возможность переключаться с продукта на продукт, то есть, мы можем выпускать в зависимости от потребности рынка или гранулированный стеамин или гранулированные высшие алифатические амины. Понятно, что сырьем для обоих продуктов являются амины дистиллированные, которые производит наше подразделение».

После лабораторных исследований гранулированный стеамин прошел опытные испытания на предприятиях холдинга «УРАЛХИМ». Партия антислёживающей добавки была отправлена в филиал «КЧХК», для которого и разрабатывался новый продукт. В январе 2018 года в Кирово-Чепецк была отгружена первая крупная партия стеамина. Согласно бизнес-плану 2018 года, новую антислёживающую добавку для «КХЧК» планируется отгружать в количестве 420 тонн в год, по 35 тонн в месяц. Также филиал «Азот» готов делать разовые отгрузки по заявкам потребителей.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»