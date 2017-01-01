Прокуратура выступила против ареста экс-совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина В качестве меры пресечения прокуратура предлагает избрать залог в размере 50 млн рублей

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Сегодня, 7 февраля, в Ленинском районном суде Перми проходит заседание по избранию меру пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края, известному предпринимателю Владимиру Нелюбину.

Следователь ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю ходатайствует об аресте бизнесмена, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Однако представитель прокуратуры заявил, что из представленных следствием материалов не усматривается необходимость содержания бизнесмена под стражей. По мнению прокуратуры, в качестве меры пресечения необходимо избрать залог в размере 50 млн руб. Ранее представители защиты также настаивали на залоге в размере 5 млн руб. или домашнем аресте Владимира Нелюбина, сообщает «Ъ».

Напомним, Владимир Нелюбин был задержан 5 февраля по обвинению в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении более 200 млн руб. из средств Экопромбанка.