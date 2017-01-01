«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Пермь из-за плохой чистки полос

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Сегодня, 7 февраля авиарейс «Аэрофлота» SU1204 Шереметьево — Пермь отменён по техническим причинам.

Вынужденные изменения в расписание были внесены из-за неудовлетворительной чистки взлётно-посадочных полос в аэропортах. Помимо пермского, 7 февраля авиакомпания отменила ещё 21 рейс, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Пассажиры оповещаются об отмене через колл-центр. Прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам авиакомпании.

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