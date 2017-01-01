В Прикамье снижают налоги для резидентов технопарков Действие законопроекта по установке особого режима налогообложения для индустриальных парков распространили на технопарки

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 7 февраля, рабочая группа по подготовке проекта закона ко второму чтению рассмотрела 25 поправок и замечаний. Часть из них касались расширения сферы применения законопроекта, сообщила руководитель рабочей группы, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам в Законодательном собрании региона Татьяна Миролюбова.

«Мы не только стимулируем создание и развитие индустриальных промышленных парков на территории Пермского края, но и технопарков в сфере высоких технологий. Это очень важно для изменения структуры региональной экономики в направлении увеличения высокотехнологичных производств. Надеюсь, что налоговые льготы для резидентов технопарков придадут импульс к развитию отрасли информационно-коммуникационных технологий. Мы один регионов Российской Федерации со специализацией в этой сфере, поэтому надеюсь, что эти поправки будут стимулировать более быстрое развитие этих отраслей», — отметила Татьяна Миролюбова.

После принятия закона Заксобранием у резидентов технопарков, так же, как и у индустриальных парков, появятся два вида налоговых льгот: по налогу на имущество — 1,1%, и по налогу на прибыль — 13,5% (12,5% в 2018-2020 годах). По словам Татьяны Миролюбовой, это связано с тем, что федеральный бюджет забирает себе не 2% от налога на прибыль организаций, а 3%. Также члены рабочей группы проголосовали за установку нулевой ставки на налог на имущество для управляющих компаний, которые являются собственником недвижимости на территории технопарка.

Члены рабочей группы единогласно рекомендовали исправленный законопроект к принятию во втором чтении. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2018 года.