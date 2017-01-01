Юные футболисты Прикамья сразятся за поездку в Лондон

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9 февраля в 13.00 пермский стадион «Звезда» примет необычные соревнования: в отборочном этапе турнира «Будущее зависит от тебя» сразятся 8 команд юных футболистов из детских домов Пермского края. Победители смогут побороться в уральском первенстве за главный приз чемпионата — поездку в Лондон и знакомство с игроками легендарного клуба «Арсенал».

В Перми соберутся ребята из Очёра, Юго-Камского, Краснокамска и других городов края. В марте сильнейшая команда региона примет участие в уральском первенстве, чтобы побороться за поездку на финал в Сочи и, в конечном счёте, в Лондон. Такой шанс начинающим футболистам даёт компания «МегаФон» в рамках ежегодного футбольного турнира.

Воспитанники школы-интерната из Очёра уже дважды оказывались в финале соревнований «Будущее зависит от тебя». В 2017 году команда из Пермского края взяла призовое третье место, а 12-летний Тимофей Бубнов стал лучшим нападающим турнира.

«Необычный спортивный азарт, сила воли и искренность, с которым сражаются за победу наши юные футболисты, определили их успех. Восьмой год мы проводим соревнования в Перми и рады, что всё больше ребят из детских домов узнают о чемпионате. К нам присоединяются новые команды, проект поддерживает всё больше партнеров», — рассказывает Петр Козловский, директор Пермского отделения компании «МегаФон».

Всероссийские соревнования по футболу проходят по инициативе компании «МегаФон», общественной организации «Российский футбольный союз», Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки Российской Федерации. В этом году производственно-торговая компания «А.В.Т.-Спорт» позаботится, чтобы у юных футболистов был современный и качественный спортивный инвентарь. Информационными партнёрами традиционно выступили радиостанция «Автородио» и газета «PROгород».

Новости турнира, информацию о командах, фото- и видеоматериалы можно найти на официальном сайте проекта football.megafon.ru.

Справка о проекте:

В 2016 году турнир охватил более 5000 детей из 140 городов России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии, а всего за 11 лет в нем приняло участие свыше 30 тыс. детей из более чем 3500 команд. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира с 2014 года создано более 1300 видеоанкет о детях—участниках. Более 300 из них уже нашли новых родителей.

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