В Прикамье возобновляют работу пункты приёма доноров костного мозга В 2018 году акция приурочена ко Дню онкобольного ребёнка

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С 10 февраля по всему Пермскому краю возобновляют работу пункты приёма доноров костного мозга. Бесплатно сдать кровь для генетического анализа и последующего включения своих данных в национальный регистр доноров костного мозга сможет любой желающий. В день старта акции «Донорство ума» в Пермь приедет врач, медицинский консультант Русфонда по донорству костного мозга Ольга Макаренко. С 8.00 до 14.00 она лично ответит на вопросы пермяков обо всём, что касается донорства, по адресу: ул. Плеханова, 58а.

В фонде «Дедморозим» рассказывают, что каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная трансплантация — тогда происходит поиск донора в едином для всей страны национальном регистре. Чтобы попасть в регистр и в будущем, возможно, спасти чью-то жизнь, пермяки и жители края должны заполнить анкету и сдать 9 мл крови в любой лаборатории «МедЛабЭкспресс». На сегодняшний день сеть пунктов приёма доноров костного мозга в Пермском крае крупнейшая в России, поэтому сдать кровь можно буквально по дороге из дома на работу.

За последние несколько лет в национальный регистр вступили почти три тысячи пермяков, всего же в нём пока не более 80 тыс. потенциальных доноров. Чтобы хотя бы половина российских пациентов, заболевших раком, смогла найти донора, регистру необходимо вырасти до 500 тыс. человек (для сравнения: в немецком регистре — 7,5 млн потенциальных доноров, которые ежегодно спасают жизнь тысячам больным). Каждый из сдавших кровь становится чьей-то последней надеждой на жизнь, ведь трансплантация костного мозга даёт шанс на выздоровление при десятках смертельно опасных заболеваний, в том числе лейкозах и лимфомах.

«Приём тех, кто хочет вступить в национальный регистр доноров костного мозга, был приостановлен осенью прошлого года и будет вновь возобновлён 10 февраля. За время этого перерыва Русфонд заключил договор с Казанским федеральным университетом, благодаря чему типирование анализов пермяков будет обходиться в два раза дешевле, а значит, мы сможем включить в регистр большее количество людей», — говорит координатор проекта «Донорство ума» Наталья Цветова.

В «Дедморозим» отмечают, что, хотя анализ крови для добровольцев проводится бесплатно, следует помнить: стоимость типирования каждого потенциального донора составляет на сегодняшний день около 7 тыс. руб., и эти расходы оплачиваются за счёт пожертвований неравнодушных граждан по всей России.

Акция приурочена ко Дню онкобольного ребёнка и в 2018 году. 10 февраля подобные акции пройдут ещё в 20 регионах России. Мероприятия организованы с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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