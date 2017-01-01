Федеральный бюджет предоставил Прикамью 460 млн рублей на благоустройство

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Между правительством Пермского края и Минстроем России 6 февраля 2018 года подписаны соглашения о сотрудничестве по вопросам формирования и развития «Формирование комфортной городской среды», а также по проекту «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)».

В рамках этих соглашений федеральный бюджет выделяет Пермскому краю 459 млн руб. на реализацию программ в 2018 году. Еще 342 млн руб. будет выделено из регионального бюджета. Программа ФКГС рассчитана до 2022 года. Предполагается, что в последующие два года Прикамье получит еще два транша по 446 млн руб.

Сейчас перед Региональной службой по тарифам Пермского края стоит задача подписать аналогичные соглашения с муниципальными районами и городскими округами. Эта работа будет проведена в ближайшее время, сообщает пресс-служба ведомства.

Для того чтобы помочь муниципалитетам с дизайн-проектами, в РСТ создан проектный офис, задача которого — согласование проектов тех территорий, где они есть, и помощь в прорисовке тем территориям, у которых нет возможности провести эту работу самостоятельно. Помимо этого, силами проектного офиса была разработаны методические рекомендации благоустройства дворовых и общественных пространств. Цель этих документов — унификация стандартов благоустройства.

В 2017 году в рамках программы было благоустроено 605 объектов: пять парков, 80 общественных пространств и 520 дворов. На эти цели было потрачено 790 млн руб. из краевого и федерального бюджетов. Участниками программы стали 47 муниципальных образований.

Ожидается, что в 2018 году в проекте благоустройства примут участие 99 муниципалитетов: 75 городских и сельских поселений, 8 городских округов, 16 муниципальных районов.

Активное участие в реализации программы принимают жители. В 2017 году они предлагали свои идеи, решая, как должно выглядеть то или иное пространство в их родном городе, а также контролировали ход работ. В 2018 году арсенал их полномочий расширяется. Жители Прикамья сами определят, что и в какие сроки должно быть облагорожено в их территории. Муниципалитеты предоставят им на выбор несколько проектов (или разных пространств, или разные видения одного значимого места в городе), и люди сделают свой выбор в ходе рейтингового голосования.