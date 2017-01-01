Пермские танцоры выступят на чемпионатах мира и Европы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Воспитанники танцевального отделения пермской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» — команда «Дуэт» — завоевали призовые места на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.

В этом году они отправились на турнир тремя командами с различными танцевальными постановками и заняли на чемпионате по формейшен в латиноамериканской программе первое, третье и пятое места. Молодёжный состав «Дуэта» на первенстве России получил в своей группе первое место. Также отличилась пара Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда в европейской программе, став пятыми из 148 пар.

Таким образом, все три состава «Дуэта» отправятся на международные турниры: первое место — на чемпионат мира, а третье и пятое — на чемпионат Европы.

Напомним, что в декабре прошлого года команда «Дуэт» стали чемпионами мира по формейшен в латиноамериканской программе. Сейчас перед ними стоит задача удержать свой титул.

Источник — пресс-служба администрации Перми