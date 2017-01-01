За незаконный снос деревьев в бюджет Перми поступило более 15 млн рублей

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Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию, в 2017 году в органы внутренних дел направлено более 40 заявлений о незаконной вырубке зелёных насаждений. По некоторым делам уже вынесены судебные приговоры о возмещении причинённого ущерба.

Так, вырубка четырёх клёнов на улице Генерала Ватутина обошлась нарушителю более чем в 240 тыс. руб., а четыре берёзы на улице 4-я Заозёрская «стоили» свыше 340 тыс. руб. Ущерб за снесённые вблизи садоводческого кооператива возле Лёвшинского участкового лесничества 18 тополей превысил сумму в 1,2 млн руб.

«Все средства, поступившие в бюджет города за незаконный снос зелёных насаждений, будут направлены на восстановительные посадки», — объяснил Андрей Зеленин, начальник отдела охраны зелёных насаждений управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Специалисты управления напоминают также, что любой снос зелёных насаждений на муниципальной земле обязательно должен быть согласован. В случае сноса здоровых деревьев будет определён размер восстановительной стоимости. Если речь идет об угрожающих и аварийных деревьях, будут назначены компенсационные посадки.

Таким образом, в 2017 году за снос зелёных насаждений в бюджет Перми поступило более 15 млн руб. Часть из них пойдёт на посадку деревьев в 2018 году, остальное будет использовано на озеленение в последующие годы.





