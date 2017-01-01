ЗиД стал фигурантом нового уголовного дела Арендатор оборудования заводской котельной обвиняется в злоупотреблении полномочиями

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», 12 декабря 2017 года следственной частью ОВД Дзержинского района Перми было возбуждено уголовное дело по ст. 201 по фактам расчёта ООО «Крона» с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Поводом для возбуждения дела стал тот факт, что в отопительный период с 2016 по 2017 год ООО «Крона», занимавшееся обеспечением теплом всей левобережной части Дзержинского района, не произвело оплату за газ. Сумма задолженности составила 30 млн руб. В отношении директора ООО «Крона» Сергея Быстрых возбуждено уголовное дело по ст. 201 (злоупотребление полномочиями).

Как поясняют на заводе им. Дзержинского, котельная находится за пределами площадки ЗиД. Заводу в данный момент принадлежит только здание котельной. Непосредственно котельная выкуплена ООО «Регион», которое, в свою очередь, сдаёт котлы в аренду ООО «Крона».

В отопительный период 2016-2017 годов, о котором идёт речь, тепло было поставлено множеству предприятий левого берега Камы, в том числе ЗиД, мукомольному заводу, мясокомбинату.

«Поскольку за газ не заплатили, котельная была весной 2017 года отключена, осталась без газа, а ЗиД по этой причине остался без пара, необходимого для обогрева гальванических ванн», — рассказывает источник на заводе им. Дзержинского.

Тот же источник сообщает, что 12 декабря 2017 года было также возбуждено «сопутствующее» уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ, связанное с договором, заключённым между ЗиД и ООО «Крона». Основанием для возбуждения этого дела стал договор о поставке тепла, заключённый между заводом и арендатором оборудования котельни перед началом отопительного сезона в 2016 году. По этому договору завод заплатил ООО «Крона» аванс в размере 61 млн руб. При этом, как поясняют на заводе, тепло было поставлено арендатором котельной почти на всю сумму — на 58 млн руб. Препятствием для дальнейшей подачи тепла стало как раз отключение котельной за долги газовикам весной 2017 года, упомянутое в «сводном» уголовном деле.

Обвиняемой по делу о договоре между ЗиД и ООО «Крона» стала юрист завода, Анастасия Пятунина, которую обвинили в том, что она оформила договор поставки тепла. Юристу вменяется ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По информации источника «Нового компаньона», представитель юридической службы была задержана на двое суток, но через день её выпустили с извинениями.

Меры пресечения в отношении директора ООО «Крона» и юриста ЗиД не избраны. Дальнейшее решение по уголовному делу будет принято 12 февраля 2018 года.

Как поясняет информированный источник «Нового компаньона», суть уголовных дел заключается в том, что при наличии у ООО «Крона» авансовых денег в размере 61 млн руб. на счетах, компания, тем не менее, по какой-то причине не заплатила за газ, что стало причиной отключения от газоснабжения нескольких промышленных объектов. В частности, на заводе им. Дзержинского был отключен цех гальваники, нарушился производственный процесс.

От ЗиД в Арбитражный суд Пермского края подан иск, в котором завод требует от ООО «Крона» либо вернуть 4 млн руб. , выплаченные ЗиДом за недополученное тепло, либо «отдать теплом» на ту же сумму.