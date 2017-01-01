Из списка «проблемных» домов исключен еще один объект

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Фото: Игорь Катаев

2 февраля краевая инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии «проблемного» объекта на Сиреневом бульваре, 5 в Чайковском проектам, прошедшим экспертизу. Застройщик получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

«Решение проблемы по этому объекту — это результат цельной совместной работы, где важную роль сыграло активное участие граждан и конструктивный диалог с представителями власти. Сегодня ведутся работы по передаче квартир участникам строительства. В скором времени они смогут заселиться в свои квартиры», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Ранее в администрации Чайковского муниципального района Минстрой совместно с Общественной палатой организовал контрольные совещания с представителями дольщиков дома по Сиреневому бульвару, чтобы определить текущее состояние объекта и дальнейшие пути завершения работ.

Напомним, строительство дома на Сиреневом бульваре, 5 в Чайковском началось в 2013 году. По данному объекту было заключено более 100 договоров долевого участия. Застройщик — строительная компания «РСУ-6».

Так, после завершения работы по передаче квартир участникам строительства дом выйдет из списка долгостроев и на территории региона останется 14 «проблемных» домов.