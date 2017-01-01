За ремонтом дорог в Прикамье будут следить общественные инспекторы

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Фото: Ирина Молокотина

В 2018 году в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» за каждой территорией муниципального образования региона планируется закрепить не менее двух общественных инспекторов.

Напомним, в 2017 году Общественной палатой Пермского края был осуществлен набор более 70 общественных инспекторов для контроля за ремонтом дорог. Инспекторы направляли свои замечания в том числе и через портал «Управляем вместе», после чего муниципальные власти устраняли недочеты. Всего заблаговременно было обнаружено более 200 потенциальных нарушений.

«На дорожные объекты по городу Перми, Пермской агломерации и дорогам Пермского края совместно с представителями регионального минтранса было осуществлено более 50 выездов. По их результатам инспекторы составляли листы наблюдения и акты, которые направлялись в профильные ведомства через Общественную палату Пермского края. На ряд объектов после выездов общественных инспекторов были направлены лаборатории МКУ «Пермблагоустройство» и Министерства транспорта Прикамья для проверки качества дорожно-строительных материалов», — отмечает и.о. председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов.

В своей работе инспекторы использовали новое оборудование — асфальтоанализатор InfraTest, позволяющий оперативно определять состав асфальта и контролировать качество материала, используемого подрядчиками, рассказывают в администрации главы региона.

Отметим также, что на портале «Управляем вместе» был слздан специальный раздел, где можно было оставить свои вопросы или замечания по любому из объектов ремонта. На все поступающие обращения были даны ответы, а на ряд заявлений был организован совместный выезд с представителями заказчика, подрядчика, контролирующей организацией, Общественной палатой и непосредственно автором обращения.

Справка:

Ремонт дорог в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в Прикамье выполняется на территории Пермской агломерации. Она включает в себя город Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский муниципальные районы, а также федеральные и региональные дороги в радиусе 50 км от границы краевой столицы. Общая протяжённость дорог Пермской городской агломерации — 1621,11 км. В 2017 году в рамках проекта было отремонтировано 86 участков дорог, а доля протяжённости дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, достигла 56,35%. Удалось ликвидировать 137 мест концентрации ДТП и 30 потенциально аварийных участков. В текущем году планируется отремонтировать порядка 108 км дорог — это 47 объектов.