Антон Удальёв: Проблемы с коммунальной инфраструктурой есть не только в Саранах Руководитель РСТ назвал проблему с изношенностью сетей системной

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По словам и.о. заместителя председателя правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальёва, в крае есть огромное количество проблем, связанных с коммунальной инфраструктурой, и ЧС в Саранах в Горнозаводском районе — яркий тому пример. Поэтому нужно как минимум выстроить взаимоотношения с муниципалитетом, чтобы ликвидировать ЧС в наименьшие сроки, а как максимум — привести в нормативное состояние всю коммунальную инфраструктуру.

«Во многих населённых пунктах изношенность сетей составляет 70-80%. При этом они работают, и их можно принимать к следующему отопительному сезону. Но рано или поздно износ составит 100%. Об этом нужно думать заранее. Ряд муниципалитетов уже начал решать проблему с помощью инвестпрограмм. Но действующие инвестиционные программы — это 10 млрд руб. — не покрывают и трети всей инфраструктуры Пермского края», — пояснил чиновник.

По словам главы региональной службы по тарифам, сейчас им нужно принимать системные решения.

«Не буду называть муниципалитет, но там давно есть большие проблемы с системой централизованного водоснабжения: очень большая протяжённость сетей и отдалённость микрорайонов. При этом есть системные проблемы, связанные с установкой водонапорных башен. Они куплены, но не установлены. Деньги потрачены, но они лежат на земле. Просто-напросто чиновники не хотят этим заниматься. Приезжаешь в другое место, а там трубы тепловых сетей лежат голые в снегу, без подпорок и без изоляции, и обогревают не помещения, а улицу. При этом у муниципалитетов деньги есть, и они знают о своих проблемах. Так что давайте думать не о том, чтобы построить клубу второй этаж, а направить деньги на более приземлённые и правильные вещи — в инфраструктуру».

Также и.о. заместителя председателя Правительства считает, что сейчас задача РСТ — исключить все неправильные управленческие решения муниципальных властей. «Когда поймём, как проходят финансовые потоки в том или ином муниципалитете, мы сможем переходить и к технической части», — добавил Антон Удальёв.

Напомним, 21 января с 00:30 до 10:30 в посёлке Сараны Горнозаводского района произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение. Это привело к размораживанию теплотрассы и отключению центрального теплоснабжения. С 22 по 26 января в Саранах был введён режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС находилось 26 многоквартирных жилых домов, а также МБОУ «Средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад № 26» и фельдшерско-акушерский пункт. Под угрозой оказались жизнь и здоровье около 600 жителей поселка, в том числе более 150 детей. Люди были вынуждены находится в пунктах обогрева или использовать печное отопление. Для ликвидации аварии потребовалось подключение краевых служб и мобилизация подрядчиков со всего края.

По факту коммунальной аварии возбудили уголовное дело. По версии следствия, первоначально устранение аварии на сетях электроснабжения осуществляли собственники сетей АО «Сарановская шахта «Рудная», которые своевременно не оповестили о происшествии управляющие компании, органы местного и районного управления. По оценке РСТ, также к возникновению ЧС причастна администрация муниципалитета, которая приняла некорректные решения по ликвидации аварии.