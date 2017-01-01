В ЖК «Медовый» открываются новые объекты бытовой инфраструктуры

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«СтройПанельКомплект» продолжает плановую реализацию ЖК «Медовый» в Кондратово. Сегодня в двух заселённых кварталах проживают порядка 1,2 тыс. семей.

На территории комплекса для удобства жителей работает вся необходимая инфраструктура: частные детские сады, магазины, аптеки. В жилых кварталах расположены торговые центры. Остановка общественного транспорта с регулярным рейсом автобуса организована рядом с территорией комплекса.

Застройщик реализует не просто качественные дома, но полноценную среду проживания, создавая комфортные условия для горожан. Таким подходом к организации пространства отличаются все проекты «СтройПанельКомплект». Необходимые для ежедневной жизни услуги находятся в шаговой доступности – на территории комплекса.

В «Медовом» сегодня идёт строительство седьмого квартала. В нём будет расположено четыре 16-этажных дома. Покупатели выбирают 1-2-3-комнатные квартиры площадью от 25 до 68 кв. м. Квартиры сдаются с полной строительной отделкой, в которую включена система «теплый пол» в санузлах.

Жилые комплексы надёжного застройщика «СтройПанельКомплект» – это территории комфортного и функционального пространства.

Отдел продаж расположен по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б, тел.: (342) 217-93-03.

Все реализуемые проекты и декларации размещены на сайте www.spk.perm.ru

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