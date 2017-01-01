Вместо «Пермского модного» Музей PERMM открывает для посетителей экспонаты из запасников

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Фото: bednoe.ru

В Музее современного искусства PERMM открывается первая в новом году выставка «Открытая коллекция». Это первый шаг к подготовке программы 10-летнего юбилея музея, который начал свою биографию в сентябре 2008 года.

«Открытая коллекция» — это выставка самых известных работ из фондов музея, которые лягут в основу постоянной экспозиции PERMM в будущем, когда музей обретёт собственное здание. PERMM уже показывал свои фонды в 2013 году — выставка «Первая коллекция. Причины и связи» (куратор Михаил Сурков) и в 2016 году — «Ситуация искусства в музее PERMM» (куратор Кирилл Светляков). Куратором нынешней экспозиции выступает арт-директор музея Наиля Аллахвердиева.

Вернисаж стал большой неожиданностью для тех, кто следит за выставочной жизнью Перми. Дело в том, что на начало февраля планировалась совсем другая выставка в PERMM. Наиля Аллахвердиева намеревалась открыть для публики практически неведомый пласт изобразительного искусства — пермскую модную фотографию. Мало кто подозревал о её существовании — здесь ведь не Париж или Нью-Йорк, но, оказывается, она существует, причём в достаточном количестве и качестве, чтобы стать предметом большой экспозиции.

Однако возникла проблема: задуманная фотовыставка по содержанию «тянет» на возрастное ограничение «16 +», а в течение учебного года через залы музея проходят толпы детей, направляющихся на занятия в образовательный центр «Чердак». Как их изолировать от нежелательных изображений, непонятно. Поэтому фотовыставку перенесли на лето — время каникул, когда занятий на «Чердаке» нет.

Показ предметов из собственной коллекции — наиболее очевидный и удобный запасной вариант.

«Открытая коллекция» впервые показывает не только шедевры «Русского бедного», с которых начиналась история музея, но и работы, которыми пополнилась коллекция за последние 10 лет. Экспозиция охватывает все три этажа и представляет объекты, инсталляции, а также коллекцию живописи (ей отведён третий этаж). Представлены работы ведущих российских и зарубежных художников из коллекции музея — Александра Бродского, Андрея Люблинского, Валерия Кошлякова, Анатолия Осмоловского, Дмитрия Гутова, Виталия Комара и Александра Меламида, Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной и других мастеров.

Наиля Аллахвердиева, арт-директор музея PERMM:

— У PERMM выдающаяся коллекция, и чаще, чем жители Перми, её видят соседние регионы и города края, куда мы возим наши выставки. Кроме того, в музее издана гениальная «Книга, которую ты назовешь сам», предполагающая изучение и исследование коллекции для детской и подростковой аудитории. Здорово, когда то, что ты изучаешь в книжке, можно увидеть живьём. Ну, и будущий большой юбилей музея открывает необходимость дискуссии о стратегии развития коллекции музея, её комплектовании, финансировании и возможностях показа.



