В пермском филиале «Три-З» используют самую современную в регионе технологию коррекции зрения «Три-З» в Перми остаётся единственной клиникой края, где коррекцию зрения проводят по технологии Femto Super LASIK

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Инна Злотникова, медицинский директор ГК «Три-З»

В группу компаний «Три-З» входят три офтальмологические клиники в Краснодаре, Ессентуках и Перми, а также 33 диагностических центра в семи регионах страны. Через месяц новую клинику откроют и в Москве. При этом все клиники холдинга работают по единым стандартам с использованием лучших мировых практик коррекции зрения, хирургии катаракты, а также лечения других заболеваний глаз.

По словам медицинского директора группы компаний «Три-З» Инны Злотниковой, все клиники работают по принципу «хирургии одного дня».

«Когда пациент приходит утром на диагностику, по итогам которой ему рекомендована операция, сделать он ее может в тот же день. Он сдаёт все анализы, консультируется с анестезиологом, оперируется. Фактически от момента прихода пациента в клинику до момента выписки проходят всего сутки. Наша московская клиника, которая откроется уже этой весной, также будет работать по этому принципу».

Операции и новые технологии

Пермская клиника работает уже четыре года. За этот период в ней провели 20 тыс. операций, более 6 тыс. из которых — лазерные коррекции зрения. Они помогают в решении проблем пациентов с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом.

В пермской клинике применяются современные методики лазерной коррекции зрения, включая технологию Femto Super LASIK. При этом Инна Злотникова отметила, что эту технологию выбирают 60% пациентов клиники.

«В Перми у нас принимают два рефракционных хирурга. Конечно, для качественного оказания медицинской помощи в офтальмологии очень важны высококвалифицированные профессиональные врачи. Но ещё немаловажно иметь высокотехнологичное оборудование. У нас внутри компании во всех клиниках представлены самые популярные методы коррекции зрения. И если говорить о пермской клинике, то коррекция по технологии Femto Super LASIK в крае представлена только у нас».

Кроме этого, в прошлом году в пермской клинике на 60% выросло количество лазерных операций. По словам медицинского директора группы компаний, это говорит о росте востребованности данного вида хирургии в Перми. Лазерные операции делаются при глаукоме, вторичной катаракте, диабетической ретинопатии, а также помогают пациентам укрепить сетчатку, в том числе перед эксимерными операциями.

По результатам 2017 года, число сложнейших операций на стекловидном теле и сетчатке выросло в клиниках «Три-З» на 22%. В пермской клинике число таких операций увеличилось на 77%. Это связано с тем, что с начала 2017 года витреоретинальные операции стал выполнять пермский офтальмохирург.

Также в прошлом году уже во всех клиниках сети «Три-З» стали проводить имплантацию факичных линз.

«Факичные линзы — это помощь пациентам, которые имеют экстремально высокую степень близорукости (до -30 диоптрий) или индивидуальные особенности роговицы, которые не позволяют решить их проблему с помощью лазерной коррекции зрения. Это уникальная процедура, которая по итогам 2017 года была проведена только 0,4% от всех прооперированных пациентов в клиниках «Три-З». Раньше таким пациентам вообще нельзя было помочь. Сейчас это возможно, и мы можем этим гордиться», — добавила Инна Злотникова.

Ещё один метод, который начали использовать в клиниках «Три-З» — это PRP-технология в витреоретинальной хирургии.

«После внедрения этой технологии мы повысили качество нашей хирургии, что показывают лучшие анатомические исходы при лечении макулярных разрывов в сравнении со стандартными подходами. Реакция отторжения в таком случае исключается. Применение этой методики впервые опробовано в 2017 году именно в наших клинках, и она сразу же показала свою эффективность. На сегодняшний день все хирурги в нашей группе компаний используют эту технологию и у пациентов мы видим очень хороший результат».

Помощь для всех

Медицинский директор группы компаний Инна Злотникова сообщила, что сделать хирургию для пожилых пациентов более доступной и сервисной «Три-З» также позволяет собственный банк хрусталиков.

«Пациентам не нужно ждать выбранную линзу, у «Три-З» есть собственный банк хрусталиков, который позволяет пациенту совместно с хирургом выбрать нужную именно ему линзу в день обращения. Мы знаем, что катаракта — это болезнь пожилых людей, и понимаем, что им нужна более трепетная забота, особенно важен индивидуальный подход. Благодаря нашему опыту, оборудованию и уровню сервиса мы можем решить их проблему в короткие сроки».

Ещё одним направлением работы клиник является детская офтальмология. В 2017 году детские отделения «Три-З» посетили около 30 тыс. пациентов, при этом количество пациентов в пермской клинике увеличилось в два раза. Это связано с оптимизацией расписания офтальмолога для удобства маленьких пациентов.

«Мы понимаем, что количество детей, которые нуждаются в нашей помощи, увеличивается по понятным причинам. Это гаджеты, зрительные нагрузки. В современном мире растет поколение слабовидящих детей с патологиями зрения. Это объективные факты, и мы понимаем важность оказания помощи нашими маленькими пациентами», — отметила Инна Злотникова.

Кроме этого, пермская клиника «Три-З» сотрудничает с «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних» и проводит для подопечных Центра бесплатные офтальмологические осмотры.

Удобство клиентов

Исполнительный директор клиники «Три-З» в Перми Татьяна Сердюкова отметила, что в прошлом году все клиники сети перешли на единую корпоративную автоматизированную систему 1С:ERP.

Татьяна Сердюкова, исполнительный директор клиники «Три-З» в Перми

«Эта система позволила систематизировать все процессы в клинике, обеспечить оперативный и защищенный доступ к необходимой документации пациента, повысить соответствие медицинскому стандарту. Она даёт нам возможность долгосрочного хранения информации — лабораторные анализы, исследования, которые были проведены в клинике. А нашим пациентам позволяет в кратчайшие сроки записаться на прием к любому из врачей и посетить нашу клинику в удобное для него время».

Кроме этого в 2017 году расширили единый контактный центр «Три-З», он ежемесячно принимает более 80 тыс. звонков со всей страны.

«Наши рабочие места автоматизированы и дают возможность по номеру телефона получить всю необходимую информацию о пациенте из единой базы данных. Нашему оператору не нужно спрашивать, из какого города пациент позвонил и записан ли он уже на приём. Соответственно ни оператор, ни пациент не тратят время на уточнение этих тонкостей и работают уже с тематикой обращения. Также мы реализовали SMS-оповещение с напоминанием о дате и времени записи к врачу, для удобства пациентов. На сайте всегда можно заказать обратный звонок, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки или прямо онлайн ответим на ваши вопросы в формате чата», — пояснила исполнительный директор клиники «Три-З» в Перми.

Ещё компания для удобства пациентов запустила обновленный сайт и видоизменила логотип. Логотип стал более понятным и читабельным для людей с плохим зрением, а сайт содержит всю необходимую информацию, максимально адаптированную для пациентов, также увеличилась скорость его загрузки на всех устройствах.

Татьяна Сердюкова сообщила, что людям, чтобы пройти диагностику зрения, не обязательно ехать в Пермь.

«Наши диагностические центры находятся в Березниках, Соликамске, Чусовом и Кудымкаре. Мы организуем бесплатные автобусы из диагностических центров на операцию в Пермь и обратно, в пути пациентов сопровождает медсестра. Существуют выездные диагностики. Также мы привозим людей не только из городов, где есть диагностические центры, но и отовсюду, где проводили обследование людей — например, из Кунгура, Осы и Чернушки. Мы всегда готовы помочь», — добавила исполнительный директор клиники «Три-З» в Перми.

Дмитрий Перегудов, заведующий микрохирургическим отделением, врач-офтальмолог и Татьяна Сердюкова, исполнительный директор клиники «Три-З» в Перми

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ЛО-59-01-004140 от 26 мая 2017 года