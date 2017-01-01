Мобильные технологии вывели пермский общепит в лидеры

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По данным Росстата, среди городов-миллионеров Пермь занимает первое место в стране по числу объектов общественного питания: столовых, кафе и ресторанов здесь 176 на 100 тыс. населения. Эксперты связи назвали эту сферу ещё и одной из самых «телеком-продвинутых» в регионе. По итогам 2017 года по объёму потребления «мобильных продуктов» заведения общепита впервые догнали транспортные компании и охранные предприятия.

Аналитики «МегаФона» посчитали: в Пермском крае каждый второй предприниматель использует телеком-разработки для обслуживания клиентов. Но быстрее других за последний год мобильные решения внедрял общепит — каждая пятая клиентская «горячая линия» в Перми принимает заказы по доставке еды. В числе «продвинутых» — крупнейшие сети кофеен Cup by Cup, блинных «Блин-сити» и кафе «Мафия».

«Наш бизнес базируется на трёх слагаемых: качественные продукты, современное оборудование и компетентные сотрудники. Но есть ещё один компонент, без которого в конкурентной борьбе не удержать клиента — современные телеком-решения. Благодаря связистам, мы объединили телефонные линии с клиентской базой, поэтому, когда поступает звонок, менеджер уже знает всё о клиенте: имя, адрес, историю доставки или даже информацию о предпочитаемых напитках», — рассказывает предприниматель Максим Абатуров.

Бизнесмен стал пользователем услуг «МегаФона», когда владел одним заведением, а сегодня его сеть «Мафия» состоит из десяти кафе и магазинов в Перми и Сочи.

«Сложно представить современного пермяка без смартфона в руках. Мы предлагаем бизнесу использовать этот гаджет как самый короткий путь к сердцу клиента. Например, умная смс-рассылка не только расскажет об открытии заведения или обновлении меню, но и поможет пригласить на просмотр футбольного матча только мужчин, а на дегустацию десертов — девушек. Неслучайно за 2017 год в нашем регионе популярность сервиса «МегаФон.Таргет» выросла в два раза», — рассказывает руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Пермском крае Мария Субботина.

Для компаний малого и среднего бизнеса «МегаФон» запустил специальное предложение, объединив услугу смс-рекламы «МегаФон.Таргет», номер 8-800 и Виртуальную АТС. Эти сервисы помогут эффективнее привлекать и качественнее обслуживать клиентов. При одновременном подключении нескольких услуг «МегаФон» предлагает дополнительные бонусы: бесплатную интеграцию с CRM-системой и аналитику. Подробнее — на сайте.

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