Юные саночники из Чусового завоевали серебро на первенстве мира

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Фото: rusluge.ru

В немецком Альтенберге завершилось первенство мира 2018 по санному спорту среди юниоров, спортсмены из Пермского края вошли в число победителей.

Данил Лебедев и Татьяна Цветова из Чусового, а также двухместный экипаж Кашкин/Коршунов завоевали серебро в командной эстафете. Победителем стала сборная Германии, бронзу получила команда Италии.

Кроме того, Татьяна Цветова заняла второе место в выступлениях юниорок, уступив 0,422 секунды победительнице первенства мира среди юниоров Джессике Тибель из Германии. В шестёрку лучших вошла ещё одна спортсменка из Чусового — Кристина Шамова.

Пятое место в выступлениях юниоров занял Данил Лебедев, пьедестал почёта заняли немецкие спортсмены, сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.

Отметим также, что в Чусовом юные спортсмены занимаются под руководством тренера-преподавателя КГАУ ДО «СДЮСШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова» Рената Фахрутдинова.