Собственник «УРАЛХИМа» избран председателем совета Россия-Зимбабве

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В связи с заинтересованностью российских компаний в развитии сотрудничества с африканскими странами было принято решение о создании под эгидой ТПП России Делового совета Россия—Зимбабве.

Предполагается, что основными задачами нового органа станут оказание содействия отечественным предприятиям в поиске деловых партнеров в Африке, проработка конкретных проектов в области торговли и инвестиций, организация выставочных, конгрессных и других мероприятий.

В частности, к основным потенциальным направлениям сотрудничества с Зимбабве можно отнести добычу полезных ископаемых, экспорт машинотехнической продукции, сельскохозяйственной техники, продуктов питания и т.д.

По результатам заочного голосования председателем совета был избран основной владелец АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин, который подтвердил готовность использовать имеющиеся возможности для консолидации усилий отечественного бизнеса в работе на зимбабвийском направлении.

В феврале 2018 года планируется поездка Дмитрия Мазепина в Зимбабве, после чего будут подготовлены практические предложения по работе Делового совета. Обсуждение предложений намечено на заседание его членов 13 марта 2018 года.