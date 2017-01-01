Пермские старшеклассники примут участие в конференции «Мой выбор»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

21 февраля состоится встреча пермских старшеклассников с представителями политики, культуры, спорта и бизнеса. Основная идея TED-конференции «Мой выбор» — привлечь внимание молодежи к важности и ответственности жизненного выбора, объясняют в Пермской городской думе.

Спикерами конференции станут заместитель председателя гордумы Перми Алексей Грибанов, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, дирижёр и Заслуженный работник культуры РФ Лариса Петрова, балетмейстер и художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник, бизнесмен Михаил Болтунов, защитник баскетбольного клуба «Парма», владелец и дизайнер собственной линии одежды Коди Миллер-Макинтайер.

Выпускники смогут познакомиться с успешными людьми, прислушаться к их мнению, задать вопросы, сфотографироваться со спикерами и взять автограф. Всем старшеклассникам будут выданы сертификаты об участии в TED-конференции, а также будут подведены итоги городского конкурса на лучший эскиз арт-объекта «Выбор за мной». Начало мероприятия — 21 февраля в 15:00 по адресу: ул. Газеты «Звезда», 38б, отель «NEW STAR», 3 этаж.

Для участия в конференции требуется зарегистрироваться по ссылке до 18 февраля включительно. Количество мест ограничено.