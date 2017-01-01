Пермяки смогут проголосовать за «политические» переименования улиц

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Общественники предложили властям убрать с пермских улиц имена людей, причастных к массовым внесудебным расправам, убийствам и террористической деятельности в 1917 году

Комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования рекомендовала пересмотреть названия улиц, носящих имена Софьи Перовской, Андрея Желябова, Ивана Каляева, Василия Иванченко, Павла Хохрякова, Степана Окулова и Розалии Землячки.

Решение о необходимости переименования тех или иных улиц, а также присваивать им новые названия могут принимать муниципальные власти. Чтобы учесть мнение пермяков в этом вопросе, глава региона Максим Решетников распорядился организовать соответствующее голосование на портале «Управляем вместе», сообщает пресс-служба администрации губернатора.