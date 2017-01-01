В Прикамье создадут рабочую группу по развитию профессионального спорта

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Вчера, 5 февраля, глава региона Максим Решетников предложил Совету по развитию физкультуры и спорта создать отдельную рабочую группу по решению проблем профессиональных команд.

«На первой нашей встрече мы выделили четыре приоритета в работе Совета: развитие массового спорта и вовлечение населения в здоровый образ жизни; развитие спортивной инфраструктуры; развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и спорт высших достижений. Исходя из этих задач мы создали рабочие группы и утвердили их состав. Однако за время работы Совета мы поняли, что по блоку спорта высших достижений вопросов очень много. Поэтому предлагаю разделить эту группу на две. Мы выделяем специально отдельным блоком решение вопросов, возникающих у наших профессиональных спортивных команд. От них поступали вопросы, к решению которых надо подойти системно», — отметил Максим Решетников.

Члены Совета поддержали предложение губернатора. Таким образом, в совещательном органе появится пятая рабочая группа, которая будет заниматься развитием профессионального спорта в регионе.

Напомним, Совет по развитию физкультуры и спорта был создан по инициативе главы Прикамья Максима Решетникова. Первое заседание совещательного органа состоялось в декабре 2017 года.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края