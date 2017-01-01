В Пермском крае определены участники очного отбора этапа Startup Tour

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Фото: Константин Долгановский

Конкурсная комиссия роад-шоу по поиску перспективных инновационных проектов Open Innovations Startup Tour выбрала 32 проекта для отборочного отбора, который начинается сегодня, 6 февраля.

Из 100 полуфиналистов по трём трекам в следующий этап прошло чуть больше трети: в ИТ и БМТ-треках прошло по 11 участников, а в Индустриальный трек — 10. С полным списком проектов можно ознакомиться на сайте Startup Tour. Актуальная программа мероприятий Стартап Тура на два дня регионального этапа доступна по ссылке.

Напомним, региональный этап Startup Tour пройдёт на площадке «Технопарк Пермь» и «ЭР-Телеком Холдинг». К участию в туре приглашаются не только технологические предприниматели из Перми, но и инноваторы из Ижевска, Челябинска, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и других городов. В мероприятии примет участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Во время роад-шоу у стартапов будет возможность пообщаться с одним из самых успешных предпринимателей Европы, советником президента Фонда «Сколково» Пеккой Вильякайненом, а также с основоположником российской IT-индустрии, создателем венчурного фонда Almaz Capital Partners и инкубатора Runa Park Александром Галицким.

Ежегодно с момента появления Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России. Двухдневная программа Тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.

Источник — пресс-служба администрация губернатора Пермского края