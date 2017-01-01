У Общественного совета при Минстрое появился председатель Им стал президент пермской ТПП Олег Жданов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 5 февраля, состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры Пермского края.

Члены консультативно-совещательного органа обсудили цели и задачи на ближайшее время, а также избрали председателя Общественного совета. Как стало известно «Новому компаньону», им стал президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

Отметим, Общественный совет при Минстрое является консультативно-совещательным органом по подготовке предложений для улучшения деятельности министерства. В состав Общественного совета могут входить представители общественности, некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, СМИ, независимые эксперты и члены Общественной палаты Пермского края. Новый состав органа был утверждён 27 декабря 2017 года.