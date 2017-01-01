В Прикамье начался приём заявок на участие в проекте «Ты — предприниматель»

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Фото: молодой-бизнесмен.рф

В Пермском крае стартовал приём заявок на участие в федеральном проекте «Ты — предприниматель», который реализуется Пермским фондом развития предпринимательства по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья.

В бесплатной образовательной программе могут принять жители Пермского края в возрасте до 30 лет включительно, заполнив заявку на сайте.

Обучение по программе начнётся в марте 2018 года и продолжится до июня 2018 года. Участники смогут бесплатно пройти три образовательных модуля: «Ты — предприниматель», «Бизнес-конструктор», «Ты — руководитель», сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Отметим, в 2017 году участники программы создали 101 новый субъект малого и среднего бизнеса. Для молодых людей, открывших в рамках программы свой бизнес, состоялся конкурс бизнес-проектов. Десять победителей получили целевые гранты на развитие бизнеса в размере от 50 до 120 тысяч рублей. Всего же за пять лет реализации программы на территории Пермского края обучение по программе прошли 7 тыс. 319 человек, их них 727 предпринимателей создали новые бизнесы. Также было поддержано 55 проектов участников программы на общую сумму грантовой поддержки более 5 млн руб.