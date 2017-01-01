Юбилей Перми сделают самым ярким событием летнего фестиваля В Перми определена концепция празднования 295-летия города

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Фото: Константин Долгановский

Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл организационный комитет, посвященный юбилею города. В июне Пермь отпразднует 295-летие, которое станет подготовкой к «большому» юбилею — 300-летию города.

Заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский сообщил, что празднование 295-летия Перми обещает стать одним из самых ярких летних событий фестиваля «Пермский период. Новое время».

Центральной площадкой праздника станет эспланада. Её наполнят тематическими зонами. В самом центре города появятся Площадь искусств, Экстрим-арена, Стадион, Музей пермских изобретений, Аллея любви, Школа будущего и другие. Площадки покажут уже имеющиеся достижения Перми в истории, представят город сегодня и отразят важнейшие направления его развития в будущем.

В этом году празднование Дня рождения города в честь юбилея решили перенести из сквера им. Татищева на городскую эспланаду, где все гости смогли получить угощения и увидеть шоу Театрального фонтана.

Большой городской карнавал пройдёт вечером и будет ещё более зрелищным. Новшеством карнавала станет появление коробок «Пермь Добрая» и «Пермь Семейная». Также 12 июня пройдёт большой праздничный концерт. Его программу уже начинают формировать.

День города завершится большим фейерверком, который принято запускать только в юбилейные даты. Праздничные мероприятия состоятся и в районах города. Кроме того, часть событий, приуроченных к юбилею, пройдёт в течение всего года.

Как сообщает пресс-служба администрации города, рабочий вариант грядущего юбилея планируется разработать до марта. В мероприятиях также примут участие гости из городов-побратимов и региональные партнеры.

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