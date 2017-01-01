Сто школ Пермского края войдут в проект развития массового спорта Населению разрешат по вечерам и в каникулы бесплатно заниматься в школьных спортзалах

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 5 февраля, на Совете по физической культуре и спорту при губернаторе края обсудили, как можно приобщить население к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также организовать досуг детей, молодёжи и населения в целом.

Депутат Заксобрания, президент Федерации спортивной борьбы Пермского края, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Александр Третьяков сообщил, что зачастую школьные спортзалы и спортплощадки являются единственными в населённых пунктах сооружениями для спорта.

«Наша задача — максимально открыть двери школы, дать возможность заниматься спортом всем желающим. Мы должны дозагрузить инфраструктуру. Самое главное, чтобы была инициатива людей», — отметил депутат.

В проекте могут принять участие школы, где спортивная инфраструктура находится в удовлетворительном состоянии и есть тренер. При этом, по словам Александра Третьякова, в школах также должен быть инструктор, чтобы привлекать население в секции и кружки. «Если свалить всё на одного человека, то ничего не получится. Тренера и инструктора нужно разделить — один организует, другой тренирует», — пояснил председатель рабочей группы.

В 2018 году на организацию спортивных занятий в 100 школах края планируют потратить в среднем 39 млн руб. То есть, в месяц на одну школу будет выделяться 25 тыс. руб. Ещё 85,4 млн руб. собираются направить на ремонт в спортзалах пола, стен, душевых, санузлов, отопления, раздевалок, замену покрытия спортивных площадок, футбольных полей и хоккейных коробок. На строительство универсальных спортплощадок и межшкольных стадионов заложено 75 млн руб.

Глава региона Максим Решетников отметил, что школам будет интересно принять участие в проекте, так как они получат дополнительное финансирование на ремонт площадок и спортзалов.

«У детей из соседних домов появится возможность бесплатно заниматься в кружках, секциях, принимать участие в соревнованиях. Взрослым тоже надо дать пользоваться школьной инфраструктурой. Но при этом мы должны чётко прописать правила доступа», — добавил губернатор.

Также муниципальные образования и школы должны публиковать на своих сайтах расписание занятий и время предоставления спортивных объектов для занятий населения.

Приоритет в рамках проекта будет отдаваться баскетболу, футболу, лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу, флорболу, скалолазанию, спортивному ориентированию, ГТО и лёгкой атлетике. В качестве дополнительных видов спорта указаны настольный теннис, снарядовая гимнастика, бадминтон, скандинавская ходьба, оздоровительный фитнес и хоккей в валенках, сообщил Александр Третьяков.

«Мы пытались уйти от особо травматичных видов спорта, таких как хоккей. Я с особым уважением отношусь к хоккею, но понимаю, что квалификация учителя физкультуры на местах не всегда позволяет грамотно и профессионально проводить занятия. Мы уже говорили с руководителем института физической культуры и спорта в Чайковском, чтобы учителя физкультуры получили в высшем учебном учреждении дополнительные навыки по предлагаемым нами видам спорта. Этот список согласован с общественностью, министерством спорта и образования. Если мы будем распыляться, то может ничего не получиться. Поэтому давайте сначала основу создадим, а дальше будем что-то добавлять, как колечки насаживают на детскую игрушку».

Отобрать школы для реализации проекта планируют 28 февраля. Реализацию проекта в муниципальных образованиях края начнут 1 марта 2018 года. На втором этапе в проект могут включить ещё сотню учебных учреждений, а на третьем — вовлечь в проект население с ограниченными возможностями. Эффективность проекта будут оценивать по росту участников спортивных мероприятий и доли населения, занимающейся спортом и выполняющей нормы ГТО.