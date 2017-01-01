На участие в «Лыжне России» заявилось 17,5 тысяч человек

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Фото: Ирина Молокотина

В понедельник, 5 февраля, на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта при губернаторе Прикамья министр спорта Олег Глызин рассказал о подготовке региональных массовых соревнований «Лыжня России 2018».

По данным министра, на участие в масштабном спортивном событии заявилось 36 муниципальных образований Пермского края — это 17,5 тыс. спортсменов и болельщиков. Регистрация на лыжные забеги открылась сегодня на сайте регионального минспорта, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Также доступна офлайн регистрация, которая проходит ежедневно с 14.00 до 20.00 в доме спорта «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47) и в спортивных магазинах сети «Евроспорт» и «АВТ-спорт».

Всероссийские старты состоятся на площадке спортивного комплекса «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22). «В день проведения соревнований будет организована доставка участников. С 8.30 до 15.30 от остановки «Площадь Восстания» (ул. Соликамская — «Райский сад») до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно, — пояснил Олег Глызин. — Для автовладельцев предусмотрена парковка на спорткомплексе».

10 февраля с 9.00 утра начнут работать интерактивные площадки, заезды на 2018 м — Олимпийская верста — стартуют в 12.00, на дистанции 3000 и 5000 м — в 12.55. Официальная церемония закрытия и награждение участников гонки запланированы на 14.00.

Во время мероприятия для всех желающих будет работать прокат лыж.

Также министр отметил, что традиционно параллельно с «Лыжней России» будут организованы точки сдачи нормативов ГТО.